Trovata morta anziana scomparsa in bosco

(ANSA) - FIUMICINO, 12 AUG - E' stata trovata morta nella serata di ieri la 70enne irlandese scomparsa nella zona del bosco di Tragliata, frazione nel nord del comune di Fiumicino, per la quale erano scattate le ricerche nel pomeriggio dopo essersi allontanata dai familiari per fare una passeggiata. Non essendo rientrata era scattato l'allarme. Da accertare le cause del decesso e se riconducibili ad un malore. Per il ritrovamento del corpo, nelle vicinanze del borgo di Tragliata e di via Casale S.Angelo, in campo un nutrito spiegamento dalle zone di Fiumicino e Cerveteri, vigili del fuoco, con l'ausilio di un elicottero, carabinieri, due squadre con pick up, da tre uomini ciascuna, dell'associazione di Protezione Civile Nuovo Domani di Fiumicino e volontari della zona e dalla vicina area di Castel di Guido.