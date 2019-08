Atac, senza ticket,a luglio 17mila multe

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Sono 288.717 i passeggeri controllati a luglio dall'Atac: pari a 9mila al giorno (il 57% in più rispetto allo stesso mese del 2018). L'azienda ha elevato oltre 17mila multe: il 35% in più rispetto a luglio dello scorso anno.

Lo comunica Atac in una nota. "I risultati di luglio confermano il trend di miglioramento che prosegue ormai da diversi mesi" sottolinea l'azienda spiegando che nei primi sette mesi del 2019 sono stati controllati oltre 2 milioni e 200 mila passeggeri (il 36% in più rispetto allo stesso periodo del 2018) e sono state elevate oltre 134 mila multe (il 42% in più rispetto al periodo Gennaio-Luglio dell'anno scorso). "Anche sul versante dei pagamenti dei verbali entro i primi 5 giorni si conferma il notevole miglioramento favorito dalla dotazione alle squadre di verifica di pos per il pagamento tramite carte elettroniche" aggiunge Atac.