Cc ucciso: militari ascoltati in Procura

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Ascoltati questo pomeriggio in Procura, a Roma, alcuni carabinieri nell'ambito dell'inchiesta sul vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. L'atto istruttorio è avvenuto nell'ufficio del pm Maria Sabina Calabretta alla presenza del procuratore aggiunto Nunzia D'Elia. Non è escluso che tra le persone sentite come testimoni ci siano anche i quattro carabinieri fuori servizio intervenuti in via Cardinale Merry del Val, a Trastevere, nella notte tra il 25 e il 26 luglio, e che avrebbero assistito al passaggio di droga (poi rivelatasi aspirina) da un pusher ai due ragazzi americani arrestati per l'omicidio di Cerciello. Sempre oggi a piazzale Clodio è avvenuto un vertice tra inquirenti a cui hanno preso parte i titolari dell'indagine il comandante provinciale dei carabinieri Francesco Gargaro, il comandante del Nucleo investigativo Lorenzo D'Aloia e il comandante del reparto operativo Mario Conio.