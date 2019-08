Atac, 700 nuovi bus entro l'estate 2021

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - "Altri nuovi bus arriveranno a partire dal 2020, sia finanziati da Roma Capitale che autofinanziati da Atac. Complessivamente la flotta aziendale avrà circa 700 nuovi bus entro l'estate 2021". Lo ha detto Paolo Simioni, presidente di Atac, in occasione della presentazione dei nuovi bus di stamattina a Tor Bella Monaca. Ha scelto Tor Bella Monaca, periferia difficile della Capitale, la sindaca Virginia Raggi per presentare stamattina i bus della nuova serie Citymood che sono pronti a entrare in servizio. Si tratta della prima tranche da 80 autobus della fornitura di 227 vetture acquistate tramite piattaforma Consip da Roma Capitale. Le prime 60 entreranno in servizio a partire dal pomeriggio. Le altre venti saranno disponibili entro la fine della settimana ed entro ottobre verrà completata la fornitura.