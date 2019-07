Lotito, mai messo sul mercato Milinkovic

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - ''Non ho mai messo sul mercato Milinkovic Savic''. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, taglia corto sulla possibile cessione del centrocampista serbo al Manchester United. ''Il mercato - aggiunge Lotito, arrivando a Sky alla presentazione del calendario di Serie A - non lo facciamo davanti alla tv, vedremo se ci saranno le condizioni e che tipo di offerta verrà fatta. Le valuteremo cercando di tutelare gli interessi del calciatore e della società. Abbiamo un bel rapporto con lui, le offerte verranno valutate con spirito di collaborazione per il bene della società e del giocatore''.