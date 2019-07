Atletico, Eriksen alternativa a James

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Se l'Atletico di Madrid non riuscirà a mettere le mani su James Rodriguez (il Real continua a chiedere 42 milioni, il valore della clausola) sul quale c'è forte l'interessamento del Napoli, virerà su Christian Eriksen, il 27enne danese oggi in forza al Tottenham. Lo scrive 'Marca' secondo cui Enrique Cerezo, il presidente 'colchonero' punta forte sul centrocampista offensivo degli Spurs per far dimenticare ai tifosi l'uscita di Antoine Griezmann. Vista la difficoltà di arrivare al colombiano, non del tutto convinto, Simeone avrebbe individuato nel danese il giocatore ideale per completare l'attacco. Un'operazione da molti ritenuta assai possibile e che spiegherebbe anche l'interessamento del club di Londra per il giallorosso Zaniolo che ricopre lo stesso ruolo.

Per il momento comunque il danese è stato regolarmente convocato dal Tottenham per l'ICC a Singapore.