Nuoto:Barelli, Europei a Roma? Cautela

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Con una memoria firmata dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, e approvata in giunta, il Campidoglio "riconosce l'importanza dell'evento European Aquatics Championships 2022", campionati europei di nuoto e manifesta il proprio interesse "a presentare la candidatura ad ospitare l'evento". Il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli, esprime "soddisfazione per la crescita della candidatura", ma suggerisce anche cautela. "Abbiamo condiviso progetto e ipotesi di fattibilità con il Governo, in particolar modo con Giorgetti, che si è espresso favorevolmente a sostenere la candidatura. Poi ne abbiamo parlato con la sindaca e siamo lieti di ricevere l'interesse suo e della Città". "Ma esorto cautela, ciò non significa che gli Europei del 2022 si terranno a Roma. Significa che la candidatura comincia a crescere e a diventare competitiva nei confronti di altri concorrenti, tra cui Russia e Germania.

In caso di successo, non sarebbero costruiti impianti nuovi ma verrebbero adeguati gli esistenti".