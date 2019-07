Camilleri, saluto al Cimitero Acattolico

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - L'ultimo saluto ad Andrea Camilleri, lo scrittore morto all'età di 93 anni, sarà il 18 luglio a Roma, dalle 15 in poi, al Cimitero Acattolico per gli stranieri nel quartiere Testaccio (via Caio Cestio 6). Lo rende noto un comunicato della famiglia.