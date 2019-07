Marcano, finalmente tornato al Porto

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "Avevo tanta voglia di tornare qui e anche il Porto desiderava che io tornassi. Insomma è stata una decisione '50/50' quindi presa da entrambe le parti, anche se forse la mia volontà ha contato più di tutto: non avrei mai dovuto lasciare il Porto, e non a caso da molto tempo pensavo di tornare. Ma, finalmente, adesso sono di nuovo qui".

Così Ivan Marcano, le cui parole sono riportare dal giornale sportivo portoghese 'Record' sia sull'edizione in edicola che su quella online, ha risposto a una domanda sulla sua esperienza di un anno alla Roma e il ritorno nel club che lo ha ripreso pagando 3 milioni di euro alla società giallorossa.

"Ora spero di ripagare con il mio impegno - ha aggiunto il difensore spagnolo - gli sforzi che la dirigenza ha fatto per riportarmi qui. Tanta gente, a cominciare dal tecnico, voleva che io tornassi e adesso spero di dare il mio contributo per vincere il campionato. Sono felice, anche per il fatto che mi abbiano dato il numero 5 che mi dà ancor più fiducia e sicurezza".