Turista muore in mare a Sperlonga

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Tragedia a Sperlonga, località turistica in provincia di Latina. Un turista australiano è morto mentre faceva il bagno in mare all'altezza di uno stabilimento balneare. E' accaduto nel primo pomeriggio. Inutili i soccorsi per il 55enne da parte del 118 intervenuto con un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso.