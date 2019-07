Domani il Consiglio federale

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - È stata convocata per le 12 di domani, venerdì 12 luglio, la riunione del Consiglio federale.

Fra i temi in agenda le date dell'attività agonistica della prossima stagione, mentre a seguire nel pomeriggio la conferenza stampa del nuovo tecnico della Nazionale Under 21, Paolo Nicolato. All'ordine del giorno del Consiglio Figc, tra l'altro, i ricorsi contro la mancata ammissione ai campionati professionisti, le domande di riammissione e ripescaggio, l'elezione dei quattro componenti del direttivo della Divisione calcio Femminile che spettano al Consiglio federale. E poi, le date dell'attività agonistica ufficiale della stagione sportiva 2019/20.