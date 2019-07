Sport e show,Rally Roma accende i motori

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Tanto tanto motorsport ma anche un bel po' di show con le risate garantite dal testimonial dell'evento Maurizio Battista. Eccoli qui gli argomenti principali della settima edizione del Rally di Roma capitale dal 17 al 21 luglio (5° round di Campionato Europeo ed Italiano Rally) svelati questa mattina nella sede dell'Automobile Club Italia. Un appuntamento sportivo che coinvolge oltre all'intera Capitale, anche la provincia di Frosinone e Ostia. Tutti coinvolti, direttamente sulle strade, oppure attraverso il fitto programma di dirette TV, radio e web: il quartier generale a Fiuggi, la partenza da Castel Sant'Angelo, le prove speciali in Ciociaria e due giorni a tutto motore a Ostia con lo show finale della "Arena ACI Roma" con una doppia sfida in sequenza sulla prova speciale prospiciente il litorale romano.

"Il Rally di Roma Capitale ha vinto una sfida non facile - ha sottolineato il presidente dell'Aci Sticchi Damiani - soprattutto per le difficoltà legate alla dimensione di una città come Roma''.