Al via la Festa del cinema bulgaro

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Torna alla Casa del Cinema la Festa del Cinema Bulgaro, 12/a edizione della rassegna promossa dall'Istituto bulgaro di cultura e dall'associazione "La Fenice" e dedicata al meglio della produzione cinematografica bulgara: cinque film, tre documentari e una serie che il pubblico potrà conoscere assieme ai suoi protagonisti. Filo rosso della rassegna di quest'anno il tema dell'amore, nelle sue diverse declinazioni.

Si aprirà il 27 giugno, alla presenza del suo regista Milko Lazarov, con Aga, proiettato alla chiusura della Berlinale 2018, storia d'amore immersa nella spettacolare bellezza della tundra.

Il 28 in programma Una foto con Yuki, opera prima di Lachezar Avramov, presentato dal protagonista Rushi Videnliev e lo sceneggiatore Dimitar Stoyanovich. Per la sezione documentari: la soprano Sonya Yoncheva in un documentario di Gheorghi Toshev che incontrerà il pubblico (28 giugno); e il regista dell'iconico "Ieri" Ivan Andonov (29 giugno), presentato dalla moglie Lyuba Marichkova.