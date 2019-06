Bagno in fontane P. Spagna e Vittoriano

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Hanno fatto il bagno in alcune fontane del centro di Roma e sono stati multati. Pattuglie del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale hanno sanzionato, oggi pomeriggio, otto persone per bagni nelle nelle fontane di Piazza di Spagna e quelle presso il monumento del Vittoriano.

Un cittadino di nazionalità ucraina è stato sanzionato dopo essere entrato nella Barcaccia, mentre 7 persone di nazionalità tedesca, inglese, francese e indiana sono state sorprese appena entrate nelle vasche del Vittoriano. Per tutti gli otto turisti è scattata la sanzione prevista di 450 euro.