Unindustria alla Nuvola di Fuksas

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Oltre 1.000 gli ospiti alla serata organizzata da Unindustria e svoltasi al Convention Centre La Nuvola all'Eur con la quale l'associazione degli industriali, ogni anno crea un momento di incontro, si legge in una nota, per rafforzare le relazioni "tra imprese e gli stakeholder politici e istituzionali, anche al fine di porle al servizio di progetti di sviluppo per il territorio". Per l'occasione anche una sfilata dei 10 giovani designer del Club della creatività di Unindustria, voluto dal presidente Filippo Tortoriello e realizzato da Stefano Dominella presidente della Sezione Moda, per affiancare e sostenere la crescita imprenditoriale dei tanti giovani designer dell'Industria Creativa. La serata ha visto anche un riconoscimento per l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Tra gli ospiti Orazio Iacono Amministratore Delegato Trenitalia, Claudio Durigon, Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali, il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd Nicola Zingaretti