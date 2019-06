Golf: Abodi, orgoglio crescita impianti

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Per noi del Credito sportivo è motivo d'orgoglio e soddisfazione toccare con mano l'effetto della nostra collaborazione, veder vivere le infrastrutture che, giorno dopo giorno, contribuiamo a realizzare: l'inaugurazione della Club House del Circolo Terre dei Consoli rappresenta tutto questo, al massimo livello". Così Andrea Abodi, presidente dell'Istituto per il Credito sportivo, intervenuto all'inaugurazione della Club House del Circolo Terre dei Consoli a Monterosi, una delle iniziative nell'ambito del progetto Ryder Cup 2022. "La Ryder a Roma nel 2022 e i successi prestigiosi di Molinari sono straordinarie leve di crescita del movimento - ha detto Abodi - ma, per consolidare il percorso finalizzato all'obiettivo, restano determinanti altri fattori: la promozione di questa meravigliosa disciplina che la Federazione sta sviluppando nelle scuole e l'opera sul territorio da parte di coloro che s'impegnano per migliorare le infrastrutture golfistiche. E il Credito Sportivo risponderà sempre positivamente".