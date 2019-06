Totti:Trastevere,'torna a tuo primo club

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Il Trastevere rinnova l'invito a Francesco Totti: "torna nel club in cui cominciasti a giocare e facciamo decollare la terza squadra della Capitale". Il Trastevere, piazzatosi 3/o nel girone G della Serie D, è stato il primo del futuro campione del mondo, che a 8 anni venne tesserato dall'allora Smit Trastevere. Quindi l'origine calcistica è quella, e non a caso nel negozio del club è esposta la foto del cartellino di quel giovanissimo calciatore che poi avrebbe fatto tanta strada. Con una nota diffusa via social assieme a un filmato in cui si vede Totti che gioca con la maglia n.8 della Smit Trastevere, il presidente del 'Rione' Pier Luigi Betturri rinnova l'appello fatto all'indomani del'addio di Totti al calcio giocato. "Tra i mille inviti che in questi giorni Francesco Totti riceve - dice Betturri -, è sempre valida la nostra proposta di tornare alla suo primo club per realizzare quel magnifico progetto della 3/a squadra della Capitale, che ricomprenda,come casa del Trastevere,lo storico stadio Flaminio".