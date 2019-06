Tennis: Errani vince torneo Tiro a Volo

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Sara Errani è la nuova regina del torneo ITF del Circolo Antico Tiro a Volo di Roma. In finale la tennista romagnola ha battuto 6-1 6-4 l'austriaca Barbara Haas, tornando al successo quindici mesi dopo l'ultimo trionfo ottenuto nel 125 mila dollari di Indian Wells. Sui campi in terra battuta dello storico circolo romano del quartiere Parioli, Sara ha trovato fiducia e colpi giorno dopo giorno, disputando proprio oggi la miglior partita: "Sono stanchissima ma anche molto felice, riuscire a vincere questo torneo è una bellissima soddisfazione - ha ammesso Errani - Se questo torneo può rappresentare la svolta? Non lo so, non è così semplice. Nel tennis ci sono giorni buoni e giorni meno buoni, io devo solo continuare a lavorare come sto facendo, partita dopo partita. È l'unico modo per superare questo blocco mentale". Il primo obiettivo ora è quello di "entrare nelle qualificazioni degli Us Open, sarebbe un bel traguardo: ora mi sono avvicinata alla classifica necessaria, ma non ho molte settimane per farcela".