Tennis: Berrettini in finale a Stoccarda

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Matteo Berrettini è in finale del torneo di Stoccarda, Atp 250 che si gioca sui campi in erba della città tedesca. Il 23enne romano, n.30 del ranking mondiale, ha superato in semifinale il tedesco Jan-Lennard Struff, n.38 Atp, con il punteggio di 6-4, 7-5. In finale aspetta adesso il vincente tra Milos Raonic, n.18 del mondo e Felix Auger-Aliassime, n.21, entrambi canadesi.