Torvaianica: due corpi carbonizzati trovati in auto vicino Roma

Due corpi carbonizzati sono stati trovati stamattina in un'auto a Torvaianica, sul litorale vicino Roma. I cadaveri non sono stati ancora identificati. Probabilmente si tratta di un uomo e una donna.

Sul posto sono in corso i rilievi dei carabinieri del nucleo investigativo. I carabinieri della compagnia di Pomezia sono al lavoro per identificare i due cadaveri e ricostruire l'accaduto. Per questo gli investigatori stanno effettuando accertamenti anche sull'auto per risalire al proprietario. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.