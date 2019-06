Formula E: Gp Roma confermato nel 2020

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - È stato pubblicato oggi il calendario per la sesta stagione del Campionato FIA di Formula E, riservato alle monoposto elettriche, con due nuove città, Seul e Londra, che si aggiungono alla lista. Il calendario della stagione 2019/20 comprenderà 14 gare in 12 città e 4 quattro continenti.

La stagione più impegnativa delle corse elettriche inizierà con un doppio appuntamento a Ad Diriyah a novembre, toccherà per la prima volta Seul a maggio e si concluderà a Londra a fine luglio.