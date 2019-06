Roma,presto un Central Park archeologico

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "Vogliamo realizzare presto un grande Central Park archeologico al centro di Roma. Questo è solo il primo step, ma poi tante altre aree potrebbero essere aggiunte come il Circo Massimo, i Mercati di Traiano e le Terme di Caracalla in un itinerario senza soluzione di continuità": lo ha detto questa mattina il ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli, inaugurando con la sindaca Virginia Raggi il nuovo percorso di visita che dal 29 giugno permetterà di scoprire in un'unica passeggiata il Foro Romano e i Fori Imperiali, grazie all'intesa siglata dal Parco Archeologico del Colosseo e dalla Soprintendenza Capitolina ai Beni culturali. "Abbiamo scalfito la burocrazia per fare un gesto semplice come aprire un cancello", ha proseguito la sindaca Raggi, "Questa è una nuova fase per rendere la città un museo fruibile da tutti, affinché le persone possano vivere un'esperienza ordinaria nella sua eccezionalità".