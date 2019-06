Prosinecki: "Dzeko andrà via dalla Roma"

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "Ho parlato sia con Dzeko sia con Pjanic: il primo mi ha detto andrà via dalla Roma, ma resterà sa giocare in Italia; il secondo che rimane nella Juve". Così Robert Prosinecki, allenatore della Bosnia, intervenuto a CalcioNapoli24 live, ha parlato del futuro di due dei giocatori più forti della 'sua' Nazionale. L'ex fantasista del Real Madrid, della Stella Rossa di Belgrado e della Nazionale croata ha poi parlato dell'eurosfida persa contro l'Italia, ammettendo di essere "contento della prestazione della squadra". "E' stata una bella partita - ha sottolineato Prosinecki - peccato averla persa. Il gol-capolavoro di Insigne ha aiutato molto l'Italia, Lorenzo è cresciuto molto e mi ha impressionato". Parlando del Napoli e di Carlo Ancelotti, il ct della Bosnia ha dichiarato che "Carlo è uno dei migliori allenatori del mondo. James Rodriguez al Napoli? Perché no? Eleverebbe il tasso qualitativo della rosa a disposizione dell'allenatore Ancelotti".