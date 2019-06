Muore in scontro con cavallo, denunce

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Rintracciati dalla polizia locale il proprietario e il custode del cavallo coinvolto nell'incidente, avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, dove è morto un uomo di 52 anni in sella alla sua moto sulla via Ostiense a Roma. Entrambi sono stati denunciati per concorso in omicidio e omessa custodia. Dovranno rispondere all'autorità giudiziaria.

Sul posto sono intervenuti polizia, polizia locale e 118 dopo la segnalazione arrivata al Nue della presenza di due cavalli in strada. Il cavallo ferito è stato bloccato a 150 metri dall' impatto. Il cavallo, dotato di microchip, è rimasto ferito a una zampa.