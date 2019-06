Nasce il progetto culturale 'AllenaMente

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - L'Istituto per il Credito Sportivo e l'Associazione Mecenate 90, in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura del ministero dei Beni Culturali, inaugurano il progetto 'AllenaMente', un'iniziativa per 'allenare' la mente e la coscienza, grazie alla lettura. La principale attività sarà lo 'scambialibri', un'idea innovativa di scambio attraverso il quale sarà possibile seguire il percorso di un libro tra i lettori. Sarà presente uno spazio dedicato nella sede del Credito Sportivo, dove prenderà forma un piccolo angolo letterario che fa da vetrina alle presentazioni di libri. Negli incontri, con cadenza mensile, scrittori e giornalisti avranno modo di presentare gli ultimi lavori. A inaugurare gli incontri lo scrittore Giampiero Mughini che ha parlato del suo ultimo libro 'Memorie di un rinnegato'.

AllenaMente è l'occasione per scoprire il mondo del teatro, quello di attori, autori e registi. Stimolanti incontri con i protagonisti ma anche performance e letture di brani di libri e testi teatrali.