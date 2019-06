Giamaica-Italia a 'casa delle donne'

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - 'Facciamo il tifo per le #ragazze mondiali': appuntamento venerdì alla casa internazionale delle donne a Roma per seguire Giamaica-Italia, la seconda partita delle azzurre di Milena Bertolini ai mondiali femminili di calcio. L'iniziativa, patrocinata anche dalla Uisp, prevede la visione collettiva della gara dell'Italdonne contro le caraibiche (ore 18) e a seguire un dibattito su 'Donne e calcio' moderato da Sara Tardelli, figlia dell'ex azzurro Marco.

L'appuntamento in via San Francesco di Sales, a Roma.