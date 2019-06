Esplosione,indagine per disastro colposo

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - I pm della procura di Velletri indagano per disastro colposo e lesioni gravi o gravissime colpose per l'esplosione avvenuta questa mattina a Rocca di Papa, in provincia di Roma. Il fascicolo, al momento contro ignoti, è coordinato dal procuratore capo Francesco Prete. Il magistrato nelle prossime ore ascolterà presso la caserma dei carabinieri di Frascati una serie di testimoni per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.