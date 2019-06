Lascia cane chiuso in auto, denunciato

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - Un professionista di 60 anni è stato denunciato dai carabinieri a Roma per maltrattamenti di animali.

Ieri sera intorno alle 19 in via Candia, poco distante da San Pietro, una pattuglia di carabinieri della stazione San Pietro, ha visto un gruppo di persone accanto a un'auto così si è fermata. All'interno c'era un cane, chiuso all'interno da circa un'ora dal proprietario che era andato via. Attraverso la targa della macchina l'uomo è stato rintracciato, identificato e denunciato.