Regione,Fitch migliora rating da F3 a F2

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - L'agenzia Fitch Ratings ha aggiornato il giudizio di rating sull'Ente Regione Lazio. Migliora il rating di breve periodo, passando da F3 a F2 e si conferma quello di lungo periodo a BBB-. Lo rende noto la Regione Lazio.

"Tra le motivazioni che hanno portato a un upgrade del rating di breve termine (in controtendenza rispetto ad altri Enti locali), vi è il significativo miglioramento della liquidità regionale, che si traduce in una maggiore stabilità finanziaria", si legge nella nota. "E' un grande risultato sia perché in controtendenza rispetto al rating della Repubblica italiana e di altri Enti locali, sia perché è uno dei pochi casi di upgrade intervenuti negli ultimi anni", commenta il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.