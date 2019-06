Domani Roma Pride, 25 anni di parate

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Con il mese di giugno, quello in cui si ricordano i moti di Stonewall che 50 anni fa diedero il via alle presa di parola del mondo omosessuale e trans, entra nel vivo la stagione dell'Onda Pride, la mobilitazione dell'orgoglio organizzata da Arcigay e dalle altre associazioni del movimento lgbti. Questo è il quarto weekend di manifestazioni e cinque città sono pronte a mobilitarsi, ricorda l'associazione in una nota, prima fra tutte Roma, che domani alle 15 in piazza della Repubblica ha dato appuntamento per il grande corteo che festeggerà, oltre ai 50 anni dai moti d'oltreceano, i 25 anni di parate nella Capitale. Oltre al Roma Pride la parata domani debutterà domani ad Ancona ed altre si svolgeranno a Messina, Trieste e Pavia.