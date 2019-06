A Ventotene trova posto statua Togato

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Dopo il ritrovamento in mare nel 2005 da parte di Salvatore Schiano di Colella e Silverio Gargiulo, è da pochi giorni collocata all'ingresso del Museo Archeologico di Ventotene la statua acefala, del "Togato".

Dunque a più di 10 anni dal recupero nei pressi della peschiera romana la statua, ricoperta al momento di molti "resti" del suo lungo soggiorno in mare è stata collocata all'ingresso del Museo Archeologico in Piazza Castello per la fruizione di tutti. La collocazione, realizzata con corretta procedura eseguita dal direttore del Museo, prof. Alessandro De Bonis in accordo con la locale soprintendenza, è seguita al lungo e impegnativo lavoro di spostamento, anch'esso seguito dal direttore del Museo, con il contributo, anche operativo, da parte del vicesindaco Domenico Malingieri, del delegato alla cultura Aurelio Matrone, del tecnico comunale Luigi Cirillo e dei volontari Gaspare Merendino, Silverio Gargiulo, Alessandro Ammirato, Pasquale Curcio e Paolo Pecoraro (tutti insieme nella foto).