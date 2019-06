Daspo e multe per tuffi in fontane

(ANSA) - ROMA, 6 GIU -Si discute oggi in in Aula Giulio Cesare l'atteso regolamento di polizia urbana della capitale. Il testo stabilisce in un unico documento tanto lo stop ai cosiddetti 'centurioni' attorno al Colosseo ed altri monumenti del centro di Roma (nel sito Unesco), quanto le sanzioni - severe - per chi si tuffa nelle fontane storiche. Questioni ora affidate, di volta in volta, ad ordinanze. Nuovi divieti in arrivo anche per rovistaggio e bivacchi. Il regolamento è stato adottato dall'esecutivo Raggi a fine 2018 e offre nuovi strumenti ai caschi bianchi dopo 73 anni di attesa. Si introduce, ad esempio, il Daspo: una misura che consente ai vigili di allontanare chi trasgredisce le regole da una determinata zona della città per 48 ore. Sono 14 le zone in cui si potrà applicare il Daspo, in aggiunta alle altre sanzioni: dal centro storico a Ostia, dall'Eur a San Lorenzo e Prati.