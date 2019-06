Corruzione in gestione Enpapi, sequestri

(ANSA) - ROMA, 6 GIU -In mattinata militari del Nucleo speciale Polizia valutaria della Guardia di finanza, con la collaborazione di altri reparti del Corpo sul territorio nazionale, stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica capitolina, per reati di corruzione commessi nell'ambito della gestione dell'Enpapi (Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica), nel periodo settembre 2010 - febbraio 2019.

Il provvedimento dispone la sottoposizione a vincolo, nei confronti degli indagati, di disponibilità per oltre 40 milioni di euro, sotto forma di risorse finanziarie, partecipazioni societarie e beni mobili e immobili.