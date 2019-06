Premio Agesilao Greco a spadista azzurro

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - In occasione degli Assoluti di scherma in programma a Palermo da domani a domenica, Renzo Musumeci Greco, presidente dell'Accademia d'Armi Musumeci Greco, ed Emmanuele Emanuele, presidente onorario della stessa e sostenitore della Federscherma, consegneranno il premio Agesilalo Greco al vincitore del titolo italiano di spada.

Il premio, un'opera realizzata da Novella Calligaris, è intitolato allo spadaccino originario di Caltagrone, che contribuì alla fondazione della Fis di cui lunedì sono stati celebrati i 110 anni alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Renzo Musumeci Greco ed Emmanuele Emanuele doneranno a tutti i partecipanti mille magliette con l'immagine di Agesilao, una frase sulla spada tratta da un suo libro e i loghi dell'Accademia e della Fondazione Terzo Pilastro, di cui Emmanuele Emanuele è presidente, e che sostiene l'attività svolta dall'Accademia con atleti paralimpici e allievi disabili in collaborazione con scuole, ospedali e onlus.