In Aula borraccia acqua a consiglieri

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Una borraccia per l'acqua a consigliere per arginare l'uso delle bottigliette di plastica. È l'iniziativa 'plastic free' del vicepresidente dell'Assemblea Capitolina Enrico Stefàno (M5S) dopo una delibera d'Aula ad hoc.

"Via le bottigliette di plastica. Grazie al vice-Presidente vicario dell'Assemblea Capitolina, Enrico Stefàno (M5s), da oggi ogni consigliere comunale di Roma ha a disposizione una borraccia per l'acqua. L'amministrazione nella Giornata Mondiale dell'Ambiente dà il buon esempio. Basta plastica", spiega il capogruppo M5S Giuliano Pacetti. "Roma ha iniziato il suo percorso per diventare plastic free. Anche i piccoli gesti sono importanti", scrive su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi.

"Oggi ogni consigliere comunale ha ricevuto una borraccia d'acciaio per l'acqua. E anche la Sindaca", dice su fb Stefàno (M5S). "Un incentivo anche a chi governa questa città che ci fa compiere un altro passo lungo la strada che porta a liberarci dalla plastica superflua".