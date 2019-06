Fiamme in appartamento, un ferito grave

(ANSA) - ROMA, 5 GIU -Fiamme stamattina intorno alle 6 in un appartamento di un palazzo di via Antonio Lo Surdo, in zona San Paolo a Roma. Un uomo di 30 anni è rimasto ustionato ed è stato portato in ospedale in codice rosso. A causa del fumo l'edificio è stato momentaneamente evacuato. Sul posto vigili del fuoco e polizia. A quanto riferito dai pompieri, ci sarebbero alcuni intossicati. Le cause del rogo non sono ancora state accertate.

L'appartamento è stato dichiarato inagibile.