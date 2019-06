Atletica: Mattarella al Golden Gala

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - Sergio Mattarella sarà in tribuna all'Olimpico per assistere al Golden Gala. Lo ha annunciato il presidente della Fidal, Alfio Giomi, alla vigilia del meeting capitolino di atletica. "Per la prima volta il Presidente della Repubblica assisterà alle sfide di corsa, di salti e di lanci tra i più grandi campioni dell'atletica mondiale, e questo ci riempi di orgoglio. Per noi è un grande onore". "Si sente un grande interesse. Vedremo se riusciremo a riempire l'Olimpico che per domani avrà una capienza di 42 mila spettatori - ha spiegato Giomi -. Ci auguriamo di vedere uno stadio pieno e un pubblico partecipe". Per quanto riguarda il futuro del meeting, Giomi ha annunciato che "l'edizione del 2020, e probabilmente quella del 2021, saranno organizzate a Milano a causa dell'indisponibilità dell'Olimpico in vista degli Europei di calcio. L'obiettivo poi, per il 2022, è quello di riavere il Golden Gala a Roma e organizzare un grandissimo meeting internazionale a Milano".