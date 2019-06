Raggi, Roma è antifascista

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - "Questo è un importante anniversario per la città di Roma. La vostra presenza ha un grande valore ed è il segno che la città sa raccogliere la memoria. Conoscere, comprendere e raccontare è essenziale per riconoscere i valori che ci uniscono tutti. E soprattutto per dar voce a chi non la ha. Oggi è il 75mo anniversario della Liberazione di Roma dall'oppressione nazifascista, un mattone fondante della nostra casa comune. Oggi ricordiamo tutti coloro che opposero una ferma resistenza, a volte a costo della vita". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia durante la cerimonia in Campidoglio per i 75 anni della Liberazione di Roma dal nazifascismo. Raggi ha ricordato che "Roma ha ricevuto la medaglia d'oro al valore militare per la resistenza. Roma fu, è e sempre sarà antifascista".