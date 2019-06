Acea lancia contest luminarie di Natale

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Si chiamerà MAKE CHRISTMAS LIGHTS ACEA, il primo contest internazionale che il Gruppo ACEA lancia oggi per individuare il progetto creativo di illuminazione natalizia più originale da installare nel centro di Roma e in tutti i quindici municipi della città, in occasione del prossimo Natale. Con questa iniziativa promossa da ACEA, in collaborazione con Maker Faire Rome, l'azienda ha voluto promuovere una gara di creatività tecnologica e artistica all'insegna dell'innovazione per coinvolgere gli esperti delle luci nella realizzazione delle luminarie di Natale della Capitale. Sarà possibile partecipare fino alla fine di luglio e i lavori presentati verranno sottoposti al giudizio di una giuria, composta da esperti di ACEA, che valuterà le proposte non solo in base al loro valore estetico-creativo, ma soprattutto rispetto alla loro fattibilità e al loro livello di innovazione e sostenibilità.