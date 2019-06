"Troppo rumore", chiuso discopub

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Numerosi esposti presentati ai carabinieri per disturbo della quiete pubblica o del riposo delle persone hanno portato alla chiusura di un discopub nel cuore del centro storico della Capitale.

Ieri sera i carabinieri della stazione piazza Farnese hanno notificato al gestore e al legale rappresentante del locale un decreto di sequestro preventivo. In seguito alle segnalazioni dei residenti, esasperati per la musica ad alto volume proveniente dal locale e dagli schiamazzi degli avventori, i militari hanno avviato gli accertamenti, anche con l'ausilio dell'Arpa Lazio.

Al termine delle attività, i carabinieri hanno richiesto ed ottenuto il decreto di sequestro preventivo emesso dall'ufficio del gip di Roma e ieri i militari hanno apposto i sigilli alle porte del locale.