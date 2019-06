'Cinecittà world run', in 1000 di corsa

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - Una giornata di sport, corsa e cinema.

Sono stati più di mille a partecipare al 'Cinecittà World run Trofeo NSL Radio & Tv-Corri con Forrest, la manifestazione organizzata da Roma road runners club con il patrocinio del Municipio IX di Roma Capitale, del Csi comitato provinciale di Roma, della Fidal Lazio, in collaborazione con Universal Pictures Home Entertainment Italia, quest'anno dedicata a Forrest Gump, a 25 anni dall'uscita del film con Tom Hanks vincitore di 6 Oscar. Due i percorsi previsti per i circa 1000 partecipanti: uno da 7Km e uno di circa 1Km (non competitiva).

La vittoria è andata a Francesco Tescione (Podistica Aprilia), seguito da Cristiano Falcone (Running Club Latina) e da Fabrizio Vannoli (Olibanum Overrunners). In campo femminile il successo è andato a Giovanna Ungania (Old Star Ostia), davanti a Alexandra Fabbi Levchuk (S.S. Lazio Atletica Leggera) e Franca Fiacconi (Circolo Canottieri Roma).