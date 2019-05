Torna "Cinema in piazza", 3 arene a Roma

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Tre arene, tre schermi in tre luoghi della città: per 104 serate a ingresso gratuito, 40 incontri con ospiti, oltre ottomila metri quadrati per attività culturali, 3000 posti a sedere per gli spettacoli: sono i numeri della nuova edizione del 'Cinema in piazza', la rassegna organizzata dal Piccolo America che dal 1 giugno al 1 agosto animerà la città di Roma. Il programma è stato presentato alla WeGil dal presidente dell'associazione Valerio Carocci con il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il vicesindaco di Roma Luca Bergamo, il presidente della Cciaa di Roma Lorenzo Tagliavanti e il preside della scuola 'Volonte' Daniele Vicari.

Tre le location: piazza San Cosimato a Trastevere (1 giugno-1 agosto), il Porto Turistico di Ostia (22 giugno-27 luglio), il Parco della Cervelletta a Tor Sapienza (13 giugno-28 luglio).‎ Molti ospiti internazionali, da Jeremy Irons che sarà a Trastevere per 'Io ballo da sola' per l'omaggio a Bernardo Bertolucci, a Mathieu Kassovitz, con 'L'odio'.Ed altri ancora