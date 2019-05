Bus in fiamme in centro Roma

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Un autobus della linea 119 a energia elettrica è andato a fuoco, stamani alle 7.30 in via Sistina, nel centro storico di Roma. Per l'Atac si è trattato di un principio d'incendio. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. L'autista ha fatto scendere dal mezzo i passeggeri impauriti, ma non ci sono stati feriti. La polizia locale ha chiuso un tratto di via Sistina, da via Crispi a Trinità dei Monti. La vettura, ha spiegato l'azienda, non ha subito danni gravi. Sarà riparata e tornerà in servizio. La nuova linea era entrata in servizio da poco, ovvero da lunedì 13 maggio per collegare piazza Venezia a piazza del Popolo. I mezzi elettrici, prima di essere rimessi in circolazione, erano stati rinnovati con un'operazione chiamata 'revamping'.