Rubò portafoglio a morto a Roma, preso

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - E' stato individuato il responsabile del furto del portafoglio che era stato rubato alla vittima di un incidente mortale avvenuto venerdì pomeriggio, sulla via Tiburtina, a Roma. A rubare il portafoglio all'uomo, travolto e ucciso da un tir mentre era in sella alla sua bicicletta, è stato un cinquantenne, italiano, fermato a Guidonia dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. La sua identificazione è arrivata al termine di una complessa attività di indagine, tramite la visione di oltre venti telecamere di tutta la zona intorno alla banca in cui lo sciacallo ha prelevato 500 euro con il bancomat del 54enne morto nell'incidente. "Voglio complimentarmi con gli agenti del IV Gruppo Tiburtino, perché non è stato facile risalire alla persona che ha compiuto questo furto. Un gesto ignobile, viste le circostanze in cui è avvenuto, pochi minuti dopo un tragico incidente, e che qualifica l'uomo che abbiamo identificato", commenta il Comandante Generale della Polizia Locale di Roma Capitale Antonio Di Maggio.