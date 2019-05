Due dottoresse aggredite con bisturi

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Ieri sera al Pronto Soccorso dell' ospedale San Giovanni due dottoresse, impegnate a salvare un paziente in crisi respiratoria, sono state aggredite da un uomo e minacciate con un bisturi. Fortunatamente la vicenda ha avuto una conclusione a lieto fine, dal momento che l'uomo dopo aver perso il controllo è stato indotto alla ragione. Non possiamo rimanere immobili dinanzi alle continue aggressioni che vengono consumate nei confronti dei medici e degli altri operatori".

Così il presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio Giuseppe Simeone (FI). "Vogliamo o no destinare un vigilante per ogni Ps? Mancherebbero le risorse? Allora - prosegue - proporrei di togliere i vigilantes dai nostri uffici della Regione per mandarli direttamente negli ospedali. Perché mi sembra prioritario garantire la sicurezza al personale sanitario piuttosto che ai consiglieri. Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici di Roma, ha chiesto il ripristino di posti di polizia negli ospedali più a rischio".