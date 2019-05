Pd:Zingaretti riapre sede Casal Bruciato

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha riaperto questo pomeriggio in via Diego Angeli il circolo del Pd di Casal Bruciato, chiuso da anni, nello stesso quartiere della periferia romana in cui giorni fa è andata in scena la protesta contro l'assegnazione di una casa popolare a una famiglia nomade. Un anziano militante lo ha accolto con le note di 'Bella ciao' diffuse da uno stereo; tra i presenti alla cerimonia il segretario romano Andrea Casu, consiglieri regionali e comunali e assessori della giunta regionale del Lazio. "E' sbagliato accorgersi dell'esistenza delle periferie solo quando si verificano casi di cronaca, o disegnarle solo come il luogo in cui si insediano i poteri criminali. Oggi è solo l'inizio ed è il primo passo di un grande progetto nazionale, che io avevo promesso per riportare la presenza dei democratici, non solo quando c'è l'evento drammatico, ma tutti i giorni. Scommettiamo oggi sul fatto che il Pd torna e non se ne va mai più - ha detto Zingaretti - saremo qui 365 giorni all'anno".