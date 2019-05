Fiamme in appartamento, palazzo evacuato

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Incendio in un appartamento al primo piano di un palazzo di viale dell'Acquedotto Alessandrino a Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia. I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme che hanno interessato alcune stanze evitando il propagarsi in altri locali. A causa del fumo nero è stato sgomberato l'edificio. A quanto riferito dai vigili del fuoco, il personale medico del 118 ha trasportato in ospedale due persone per controlli. Dalle prime informazioni sembra che l'incendio sia partito da un ferro da stiro. La proprietaria avrebbe raccontato che mentre stava stirando c'è stata una scintilla dal ferro. Sul posto vigili del fuoco e poliziotti delle volanti e del commissariato Appio.