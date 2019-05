Al Mamiani 'romanzo' Piazza Fontana

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Un viaggio nella storia attraverso il cinema. Sarà la strage di piazza Fontana, nella lettura che ne ha dato per il cinema il regista Marco Tullio Giordana, in 'Romanzo di una strage', al centro del dibattito al Liceo Mamiani di Roma, per il progetto 'Comprendere la storia attraverso la lente filmica'. Un modo efficace per appassionare gli studenti alla storie recente e approfondire temi che saranno poi oggetti dell'esame si maturità.

Domani, 21 marzo, subito dopo l'orario di lezione gli studenti dell'ultimo anno potranno immergersi in quegli anni e parlarne, oltre che con i loro insegnanti, con due esperte, Ilaria Moroni, direttrice dell'Archivio Flamigni, e la giornalista e scrittrice Benedetta Tobagi.