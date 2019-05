Clericus Cup,North American sogna il bis

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - North American Martyrs-Sedes Sapientiae e Collegio Urbano-San Guanella sono le semifinali 2019 della Clericus Cup, il Mondiale di calcio vaticano promosso dal Centro Sportivo Italiano. Oggi, sotto la pioggia, al Centro Sportivo Pio XI si sono giocati i quarti di finale: le prime due squadre, i campioni in carica del North American che sognano il bis, e il Sedes Sapientiae hanno passato il turno vincendo nei tempi regolamentari, rispettivamente contro i neocatecumenali del Redemptoris Mater per 2-1 e contro il Collegio Spagnolo per 3-0 (ancora a segno il bomber tanzaniano Deogratias). Invece i 'Leoni d'Africa' del Collegio Urbano, contro il Collegio San Paolo battuto 7-6, e il San Guanella, 4-1 con l'Altomonte, hanno avuto bisogno dei rigori per eliminare le dirette avversarie. A fare il tifo per i missionari rosanero del San Guanella c'erano due team U.14 d'oratorio: quello romano del San Giuseppe al Trionfale e l'Asd La Torremaggiorese, arrivata in pullman dalla provincia di Foggia per assistere al match.