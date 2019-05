La proposta di Gravina sui playout di B

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, chiederà un parere al Collegio di Garanzia dello Sport in merito alla disputa o meno dei playout di Serie B. Per quanto riguarda i playoff, dopo la retrocessione del Palermo all'ultimo posto decisa dal Tribunale federale di primo grado, Gravina ha ribadito "la legittimità della scelta della Lega B" di procedere con la disputa delle gare da domani, per poi precisare: "Posso concordare con chi ha sostenuto che bisognava aspettare almeno il secondo grado, ma parlare di violazione non è corretto".